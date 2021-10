Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bohmte: Zeugen nach Einbruch in Werkstatt gesucht

Bohmte (ots)

Zwischen Mittwochabend (19 Uhr) und Donnerstagmorgen (7.30 Uhr) ist ein Gartencenter in der "Raiffeisenstraße" in Visier von Unbekannten geraten. Die Täter verschafften sich von außen mit einem Werkzeug Zugangs zu der Werkstatt und dursuchten diese nach Wertgegenständen. Die Diebe nahmen mehrere Gerätschaften an sich und flüchteten anschließend vom Tatort. Die Polizei aus Bohmte sucht nun Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können. Sie werden gebeten, sich zu unter 05471/9710 zu melden.

