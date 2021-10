Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Auto in Melle gestohlen

Melle (ots)

Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag einen schwarzen Ford-Kuga in Melle. Das Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen MEL-L2007 befand sich am Abend gegen 18:30 Uhr noch unter dem Carport in der Gartenstraße. Am nächsten Morgen um 6:30 Uhr wurde der Diebstahl bemerkt. Hinweise zum Sachverhalt bzw. zum Verbleib des Fahrzeugs nimmt die Polizei in Melle unter 05422/920600 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell