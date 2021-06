Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Polizei sucht Zeugen nach Pkw-Brand

Schwerte (ots)

In Schwerte ist am Mittwoch (30.06.2021) gegen 02.00 Uhr ein am Fahrbahnrand der Märkische Straße geparkter Pkw in Vollbrand geraten. Das Feuer griff auf zwei weitere Fahrzeuge über, die vor und hinter dem in Flammen stehenden Auto abgestellt waren. Nach den abgeschlossenen Löscharbeiten der Feuerwehr stellte die Polizei den Wagen sicher. Nach jetzigem Kenntnisstand kann eine vorsätzliche Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Sachschäden an allen drei Fahrzeugen belaufen sich auf etwa 16.000 Euro. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich an die Wache Schwerte unter der Rufnummer 02304-921 3320 zu wenden.

