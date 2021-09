Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim - Feudenheim: Parkender Mercedes beschädigt - Zeugen gesucht

Mannheim - Feudenheim (ots)

In der Zeit von 13:00 Uhr bis 19.30 Uhr beschädigte am Dienstag ein bisher unbekannter Fahrzeugführer einen auf dem Parkplatz eines Kleingartenvereins in der Feudenheimer Straße abgestellten Mercedes. Der Besitzer des Mercedes stellte sowohl an der Fahrertüre als auch am linken, hinteren Radkasten Beschädigungen fest. Der Sachschaden beläuft sich auf 3.000 Euro.

Das Polizeirevier Mannheim-Oststadt bittet Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, sich unter Tel. 0621 174-3310 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell