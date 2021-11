Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Verletzter bei Glätteunfall mit Sommerreifen

Blankenheim-Reetz (ots)

Am Donnerstagmorgen (07:30 Uhr) befuhr ein 19-jähriger Pkw-Fahrer aus Blankenheim die Kreisstraße 71 in Fahrtrichtung A1. In Höhe der Ortslage Reetz kam der junge Fahrer aufgrund von Fahrbahnglätte nach links von der Fahrbahn und überschlug sich mit seinem Pkw. Das Fahrzeug war lediglich auf der Hinterachse mit Winterreifen ausgestattet. Vorne waren Sommerreifen montiert. Der junge Mann wurde mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht, wo er ambulant behandelt wurde.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei auf die kalte Jahreszeit und Glättegefahr hin. Die Geschwindigkeit sollte witterungsbedingt angepasst werden und bei Reif- oder Eisglätte, Schnee und Schneematsch das Fahrzeug mit Winterreifen ausgestattet sein.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell