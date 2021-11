Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Damenhandtasche vor Polizeiwache gelegt

Letmathe (ots)

Polizeibeamte entdeckten am Montagnachmittag eine Damenhandtasche vor der Polizeiwache an der Hagener Straße. Sie wurde offenbar von Unbekannten dort abgelegt. Die Beamten konnten die rechtmäßige Eigentümerin ermitteln. Ein Streifenwagen brachte der 75-Jährigen die Tasche zurück. Sie glaubt, dass sie die Tasche gegen 11 Uhr im Bus der Linie 1 vergessen hat oder verloren hat. In der Tasche fehlte die Geldbörse mitsamt Bargeld, mehreren Bank- und Versichertenkarten sowie dem Personalausweis. (cris)

