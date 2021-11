Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Jugendliche zünden Tonne an

Werdohl (ots)

Drei Jugendliche haben am Montagabend auf einem Parkplatz im Hinterhof eines Hauses an der Freiheitstraße eine gelbe Mülltonne in Brand gesetzt. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Die drei Jugendlichen wurden zwischen 18.30 und 18.50 Uhr von einer Videokamera erfasst. Die Ermittlungen der Polizei laufen. (cris)

