Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Einbrecher wird durch Eigentümerin überrascht - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots)

Unbekannter Täter drang am Dienstagabend in der Grünwinkler Bernsteinstraße in eine Erdgeschosswohnung ein, nachdem er ein Fenster aufgehebelt hatte.

Der Einbrecher durchwühlte vermutlich in der Zeit zwischen 17:00 Uhr und 18:00 Uhr mehrere Schränke und Regale. Als die Geschädigte gegen 18:00 Uhr nach Hause kam, ließ er von seinem weiteren Vorhaben ab und flüchtete mit Schmuck und Bargeld als Beute.

Wer hierzu sachdienliche Angaben machen kann, wird um Meldung beim Kriminaldauerdienst Karlsruhe unter Telefon 0721 666-5555 gebeten.

