FW Dresden: CO2-Warnanlage in Diskothek löst aus

Wann: 11.08.2021 20:51 - 21:45 Uhr Wo: Hasenberg

Auf Grund eines technischen Defektes strömte an einer Schankanlage in einer Diskothek CO2 aus und löste die CO2-Warnalage aus. Mitarbeitende des Clubs rief daraufhin die Feuerwehr. Als die ersten Kräfte an der Einsatzstelle eintrafen, standen zahlreiche Gäste vor dem Objekt. Mit Messgeräten wurde die CO2-Konzentration im Gebäude überprüft. Es konnten keine kritischen Werte festgestellt werden. Die Anlage wurde außer Betrieb genommen und weitere Kontrollmessungen durchgeführt. Diese blieben ohne Befund. Damit konnte das Objekt zur Nutzung wieder freigegeben werden. Verletzt wurde niemand. Für die Dauer des Einsatzes kam es zu Verkehrsbehinderungen im Bereich des Hasenberges. Zu diesem Einsatz wurden 60 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswachen Albertstadt, Übigau und Altstadt, der Rettungswachen Friedrichstadt und Striesen, der A-Dienst, der B-Dienst, der U-Dienst, der Leitende Notarzt, der Organisatorische Leiter Rettungsdienst sowie die Stadtteilfeuerwehr Gorbitz alarmiert.

