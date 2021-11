Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Weitere Graffitis

Hemer (ots)

Der Graffiti-Sprayer hat weitere Spuren in Hemer hinterlassen. Auch eine Außenwand des Toilettengebäudes des städtischen Gymnasiums, die Grundschule am Stübecker Weg und Geländer und Glasbaustein eines Mehrfamilienhauses an der Hellestraße wurden am Wochenende besprüht. Die Polizei bittet weiter um Hinweise. Angesichts der Vielzahl von Graffitis könnte der Täter deutliche Farbspuren an den Fingern haben. Hinweise bitte unter Telefon 9099-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell