Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Radfahrerin angefahren

Gronau (ots)

Leichte Verletzungen hat eine 14-Jährige am Dienstag in Gronau erlitten. Die Gronauerin war gegen 18.15 Uhr mit ihrem Rad im Kreisverkehr Alter Postweg / Vereinsstraße unterwegs, als ein 26-Jähriger ihren Weg kreuzte. Der Autofahrer aus Gronau wollte in den Kreisverkehr vom Alten Postweg kommend einfahren und kollidierte dabei mit der Radfahrerin. Sie stürzte auf die Motorhaube des querenden Fahrzeugs und dann auf die Straße. Ein Erziehungsberechtigter nahm die Jugendliche in seine Obhut. Man werde selbständig ins Krankenhaus fahren, gab der Mann an. Es entstand Sachschaden von insgesamt rund 250 Euro.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Dietmar Brüning

Telefon: +49 (0) 2861-900 2202

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell