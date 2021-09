Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern

LWSPA M-V: Erste gemeinsame wasserschutzpolizeiliche Kontrolle im Rahmen des Interreg V A Projektes

Waldeck (ots)

Das Landeswasserschutzpolizeiamt M-V führt am 22.09.2021 gemeinsam mit der mit der Komenda Wojewodzka Policji w Szczecinie (KWP Szczecin) die erste gemeinsame wasserschutzpolizeiliche Kontrolle auf den Grenzgewässern zwischen Deutschland und Polen durch. Ermöglicht wird diese bilaterale Kooperation über das Interreg V A Projekt, einer Gemeinschaftsinitiative des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE). Das Interreg V A Projekt startete bereits 2017 in die Planungsphase. Seit dem 01.07.2020 wird das Projekt unter Beachtung der Möglichkeiten der Corona-Pandemie umgesetzt. Nunmehr gelingt es, die deutsch-polnischen wasserschutzpolizeilichen Streifen zur Überwachung der natur- und umweltrechtlichen Bestimmungen zum Erhalt der Biodiversität im Grenzgebiet durchzuführen. In der bisherigen Zeit haben die Projektpartner die Streifen mit eigenen Kräften realisiert und so wurden im Grenzgebiet auf beiden Seiten weit mehr als die vertraglich vereinbarten 100 Streifen durchgeführt. Der Fokus lag dabei insbesondere auf den fischerei-, umwelt- und verkehrsrechtlichen Bestimmungen. Das Resümee des LWSPA für den gesamten Zeitraum: bei bisher fast 900 Umwelt-Kontrollen verteilt auf 84 Streifen kam es zur Feststellung von mehr als 130 Verstößen.

PK Sebastian Seibel

Original-Content von: Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern, übermittelt durch news aktuell