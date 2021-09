Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern

LWSPA M-V: Umweltstraftat durch Ölklumpen am Strand

Sassnitz (ots)

Am 20.09.2021 wurde um 11:50 Uhr durch die Kurverwaltung Baabe bekannt, dass mehrere 10 - 20 cm große Ölklumpen im Bereich des Strandes in geringer Menge in Baabe gefunden wurden. Beamte der Wasserschutzpolizeiinspektion Sassnitz sicherten Proben vor Ort und fertigten eine Strafanzeige bzgl. der Umweltverschmutzung. Es handelt sich um eine mineralölhaltige dicke, klebrige Substanz. Das staatliche Amt für Land- und Umweltschutz wurde informiert. In der Folge wurde der Strandabschnitt von Mitarbeitern der Kurverwaltung gereinigt. Ein Verursacher ist bis zum jetzigen Zeitpunkt nicht bekannt. Die Ermittlungen dauern an.

Falls Bürger ähnliche Feststellungen machen sollten, werden Sie gebeten, sich an Ihre örtliche Wasserschutzpolizei oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Im Auftrag

Rico Sander, Streifendienstleiter, WSPI Sassnitz, LWSPA Mecklenburg-Vorpommern

Original-Content von: Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern, übermittelt durch news aktuell