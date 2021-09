Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern

LWSPA M-V: Schweriner See Gewässerverunreinigung im Bereich der Bootshausanlage "Werderwiesen"

Schwerin (ots)

Am gestrigen Tag, gegen 18:30 Uhr, wurde die Wasserschutzpolizeiinspektion Schwerin darüber informiert, dass es auf dem Schweriner Innensee in der Bootshausanlage Werderwiesen zu einer Gewässerverunreinigung gekommen sei. Aus noch unbekanner Ursache ist es zum Austritt einer ölhaltigen Flüssigkeit gekommen, welche sich auf der Wasseroberfläche zwischen den einzelnen Kammern der Bootshausanlagen ausgebreitet hat. Die Berufsfeuerwehr Schwerin hat mehrere Ölschlengel ausgelegt. Aus diesem Grund kommt es noch heute an der Boothausanlage Werderwiesen zu Einschränkungen der Nutzung. Ein Sachverständiger der Unteren Wasserbehörde Schwerin war gestern vor Ort und wird heute im Zusammenwirken mit der Berufsfeuerwehr Schwerin eine weitere Begutachtung vornehmen. Die Sperrung wird solange aufrechterhalten, bis die Verunreinigung entfernt ist. Erst ab diesen Zeitpunkt kann die Bootshausanlge wasserseitig befahren werden, damit weitere Gefahren für die Umwelt ausgeschlossen werden können. Die polizeilichen Ermittlungen führt die WSPI Schwerin.

PHKin Susanne Philippzig, Schichtdienstleiterin Wasserschutzpolizeiinspektion Schwerin

Original-Content von: Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern, übermittelt durch news aktuell