LWSPA M-V: Diebstahl eines Sportbootes in Malchow - Fahndung verlief erfolgreich

Am vergangenen Sonntagabend (05.09.2021) wurde die Wasserschutzpolizeiinspektion Waren über eine Diebstahlshandlung in der Bootsschuppenanlage Engelscher Garten in Malchow informiert. Es handelte sich um die Komplettentwendung eines Sportbootes mit einem 3 PS - Außenbordmotor sowie diversem Zubehör.

Im Rahmen der Anzeigenaufnahme wurden sofort umfangreiche Fahndungsmaßnahmen im näheren Umkreis des Tatortes eingeleitet. Auf der gegenüberliegenden Uferseite fanden die eingesetzten Beamten der Wasserschutzpolizeiinspektion Waren zeitnah das entwendete Sportboot, jedoch ohne Motor und Zubehör.

Weiterführende Ermittlungen und ein Bürgerhinweis noch am Tatabend führten letztlich zum Auffinden des Außenbordmotors inklusive Zubehör im tätereigenen Bootsschuppen und zur Identifizierung von zwei mutmaßlichen deutschen, jugendlichen Tätern, welche bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten sind.

Dieser schnelle Ermittlungserfolg der Wasserschutzpolizeiinspektion Waren zeigt, wie wichtig eine unverzügliche Anzeige von festgestellten Straftaten ist, um die polizeiliche Spurensicherung sowie die Sachfahndung zu erleichtern.

Die Wasserschutzpolizei appelliert insbesondere hinsichtlich der bevorstehenden dunklen Jahreszeit an alle Sportbootfreunde, das maritime Eigentum wirkungsvoll gegen Diebstahl sowie Sachbeschädigungen zu schützen.

Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern an.

