Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Neuenkirchen - Vörden - Betrügerische SMS zu angeblichen Paketlieferungen

Am Montag, 22. März 2021, kam es im Bereich Neuenkirchen-Vörden zu einem Betrug. Eine 26-Jährige erhielt eine SMS auf ihr Mobiltelefon, dass eine Paketlieferung bevorstehe. Nachdem der Link angeklickt wurde, wurden mehrere Anwendungen auf dem Handy installiert, die selbst wiederum SMS versendeten. Diese Betrugsart ist derzeit auch in den Landkreisen Cloppenburg und Vechta zu beobachten. Die Polizei rät auf keinen Fall diese Links anzuklicken. Die Nachricht sollte vom Gerät gelöscht werden. Erlauben sie nicht die Installation unbekannter Anwendungen. Außerdem ist es ratsam bei Ihrem Mobilfunkanbieter eine Drittanbietersperre einrichten zu lassen, sodass zusätzliche kosten verhindert werden können. Sollten Sie dennoch den Link angeklickt haben, empfiehlt es sich das Gerät in den Flugmodus zu schalten, sodass keine Befehle von außen mehr durch das Handy empfangen werden können. Anschließend sollte das Gerät auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt werden, sodass die schädlichen Anwendungen entfernt werden. Gegebenenfalls biete es sich an vorher die persönlichen Daten zu sichern. Außerdem sollten Sie Ihre Zugangsdaten und Passwörter für ihre Benutzerkonten überprüfen.

Cloppenburg und Vechta - Betrügerische Anrufe, Enkeltrick/Schockanruf

Am Donnerstag, 25. März 2021, kam es in den Landkreisen Cloppenburg und Vechta zu mehreren betrügerischen Anrufen. Die Täter gaben gegenüber den Angerufenen an, dass ein naher Verwandter, häufig Enkel*in oder Sohn/Tochter, einen Unfall hatte und nun eine größere Summe Bargeld benötige. Die Polizei empfiehlt bei entsprechenden Anrufen stets Rücksprache mit Familienangehörigen zu halten. Rufen Sie im Zweifel die Person, die angeblich in einer Notlage steckt, selbst an und überprüfen Sie die Angaben. Die Täter versuchen häufig Druck aufzubauen und benutzen die Sorge der Angerufenen, damit diese nicht misstrauisch werden. Bei einem Verdacht sollten die Gespräche umgehend beendet werden.

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/enkeltrick/

Lastrup - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Donnerstag, 25. März 2021, kam es um 12.51 Uhr auf der B213 zu einem Verkehrsunfall. Ein 56-jähriger Pkw-Fahrer aus Lindern fuhr von der Linderner Straße auf die B213 in Richtung Cloppenburg auf. Bei einem Überholvorgang kam es zum Zusammenstoß mit einen 52-jährigen Lkw-Fahrer aus Bielefeld. Durch den Zusammenstoß wurde der Linderner leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf 5000 Euro geschätzt.

Cloppenburg - Diebstahl aus Radlader

Zwischen dem 01. und dem 22. März 2021 kam es bei einem Landmaschinenhandel in der Straße zum Brook. Ein bislang unbekannter Täter entwendete eine Steuerbox eines Radladers. Nach bisherigen Erkenntnissen wird davon ausgegangen, dass die gestohlene Box zum Einbau in einen defekten Radlader verwendet worden ist oder werden soll. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Garrel - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Donnerstag, 25. März 2021, kam es gegen 17.20 Uhr an der Einmündung der Hauptstraße zur Petersfelder Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine 80-jährige Pkw-Fahrerin aus Bösel wollte an der Einmündung nach links abbiegen und übersah einen 17-jährigen Kradfahrer aus Garrel. Es kam zum Zusammenstoß, durch den der Garreler leicht verletzt wurde. Der Sachschaden wird auf 2500 Euro geschätzt.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Donnerstag, 25. März 2021, kam es gegen 15.10 Uhr an der Kreuzung der Resthauser Straße zum Bührener Ring zu einem Verkehrsunfall. Ein 37-jähriger Pkw-Fahrer aus Cloppenburg übersah beim Überqueren der Kreuzung einen vorfahrtberechtigten 73-jährigen Pkw-Fahrer aus Cloppenburg. Es kam zum Zusammenstoß, durch den der 73-Jährige leicht verletzt wurde. Der Sachschaden wird auf 1000 Euro geschätzt.

Löningen - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Donnerstag, 25. März 2021, kam es gegen 19.45 Uhr an der Einmündung des Wassermühlenweges zur B213 zu einem Verkehrsunfall. Ein 41-jähriger Fahrer eines landwirtschaftlichen Gespannes wollte auf die B213 abbiegen- Hierbei übersah er einen 36-jährigen Pkw-Fahrer aus Lastrup, der bereits auf der B213 fuhr. Es kam zum Zusammenstoß, durch den der Lastruper leicht verletzt wurde. Die Höhe des Sachschadens ist unbekannt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell