Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Blechschaden bei Auffahrunfall (21.04.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Einen Unfall verursacht hat eine Autofahrerin am Mittwoch gegen 10 Uhr auf der Straße "Nordring Villingen". Eine 24-jährige Mini-Fahrerin fuhr in Richtung Villingen und übersah an der Einmündung zur Kreisstraße 5709 zu spät, dass ein vor ihr fahrender 42-järhiger Lastwagenfahrer mit einem VW Crafter anhielt. Es kam zum Auffahrunfall, wobei am Mini der Verursacherin Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro entstand. Den Schaden am VW Crafter bezifferte die Polizei auf rund 100 Euro.

