PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Zwei Pedelecs gestohlen +++ Werkzeug aus Fahrzeug entwendet +++ Alkoholisierter Autofahrer nötigt und beleidigt Frau

Hofheim (ots)

1. Pedelecs aus Garage entwendet,

Hattersheim am Main, Okriftel, Linsenberger Straße, Donnerstag, 13.05.2021, 20:00 Uhr bis Freitag, 14.05.2021, 08:45 Uhr

(jn)Bereits in der Nacht zum Freitag sind aus einer Garage im Hattersheimer Stadtteil Okriftel zwei Pedelecs mit einem Gesamtwert in Höhe von 6.000 Euro gestohlen worden. Den Spuren am Tatort in der Linsenberger Straße zufolge zogen die bislang unbekannten Täter gewaltsam das Garagentor auf und ließen dann die zwei Velos mitgehen. Bei einem handelt es sich um ein blaues Pedelec des Herstellers "Flyer", Typ Upstreet5, welches einen Fahrradkorb und einen Außenspiegel hat. Das zweite Fahrrad ist hell und vom selben Hersteller und Typ, jedoch ohne Korb und Spiegel.

Die Ermittlungsgruppe der Hofheimer Polizei nimmt Hinweise zum Verbleib der Räder oder zu der Tat unter der Rufnummer 06192 / 2079 - 0 entgegen.

2. Auto geknackt, Werkzeug gestohlen,

Bad Soden am Taunus, Brunnenstraße, Sonntag, 16.05.2021, 14:30 Uhr bis Montag, 17.05.2021, 06:15 Uhr

(jn)Im Tatzeitraum zwischen Sonntagnachmittag und heute Morgen haben Unbekannte in Bad Soden einen Pkw aufgebrochen und Werkzeug im Wert von mehreren Hundert Euro gestohlen. Die Diebe näherten sich dem in einer Tiefgarage in der Brunnenstraße abgestellten Audi A6 und schlugen zunächst die Heckscheibe des Wagens ein. Hiernach entwendeten sie eine Bohrmaschine sowie eine Stichsäge und flüchteten unerkannt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 300 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Hofheim unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0.

3. Unter Alkoholeinfluss provoziert,

Hofheim am Taunus, Wallau, Theodor-Heuss-Straße, Sonntag, 16.05.2021, gegen 15:45 Uhr

(jn)Gleich mehrere Strafverfahren hat das aggressive Verhalten eines 57-jährigen Autofahrers am Sonntagnachmittag im Hofheimer Ortsteil Wallau nach sich gezogen. Gegen 15:45 Uhr befuhr eine 33-jährige Familienmutter die Theodor-Heuss-Straße, als sie von einem Autofahrer zunächst bedrängt und kurz darauf an einer Ampel auch beleidigt worden sein soll. Hiernach habe der, wie sich kurz darauf herausstellte, 57 Jahre alte Suzuki-Fahrer den Pkw der Geschädigten überholt und durch starkes Abbremsen ebenfalls zum Bremsen genötigt. Daraufhin alarmierten die Fahrzeuginsassen die Polizei, welche den 57-Jährigen einer Kontrolle unterzog. Im Rahmen der Überprüfung entstand der Verdacht, dass der Mann unter Alkoholeinfluss stehen könnte, woraufhin ein Atemalkoholtest durchgeführt wurde. Dieser reagierte mit einem Wert von etwa einem Promille, was neben den Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung und Nötigung ein weiteres Verfahren zur Konsequenz hatte. Nach einer Blutentnahme, der Beschlagnahme seines Führerscheines und weiteren polizeilichen Maßnahmen auf der Polizeistation in Hofheim durfte er die Wache wieder verlassen.

4. Baufahrzeuge beschädigt,

Eschborn, Hauptstraße, Freitag, 14.05.2021, 12:00 Uhr bis 19:00 Uhr

(jn)Zu einem Fall von Vandalismus kam es am vergangenen Freitag zwischen 12:00 Uhr und 19:00 Uhr in der Hauptstraße in Eschborn. Unbekannte betraten unbefugt das Geschäftsgelände eines Betriebes und beschädigten dort mehrere abgestellte Baufahrzeuge, wobei ein Schaden in Höhe von ca. 1.500 Euro entstand. Mutmaßlich hielten sich die Täter auch auf dem Gelände auf, da Getränkeflaschen sichergestellt werden konnten.

Hinweise zu der Sache nimmt die Polizei in Eschborn unter der Rufnummer 06196 / 9695 - 0 entgegen.

5. Auto fährt Radlerin auf,

Bad Soden am Taunus, Neuenhain, Königsteiner Straße, Samstag, 15.05.2021, 12:14 Uhr

(jn)Eine 55-jährige Fahrradfahrerin ist am Samstagmittag in Bad Soden verletzt worden. Um 12:14 Uhr befuhr die Frau die Königsteiner Straße im Ortsteil Neuenhain, als sie einen am Straßenrand ordnungsgemäß parkenden Pkw überholen musste und dafür leicht nach links in Richtung Fahrbahnmitte ausscherte. Dies übersah ein nachfolgender, 85 Jahre alter Autofahrer, der am Steuer eines Skoda unterwegs war. Er touchierte das hintere Rad der 55-Jährigen, die daraufhin gegen den geparkten Pkw stürzte und auf die Straße fiel. Die Frau musste im Anschluss zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus transportiert werden. Darüber hinaus entstand ein Schaden an den zwei Pkw sowie dem Fahrrad in Höhe von insgesamt etwa 1.400 Euro.

6. Skoda bei Unfallflucht beschädigt,

Hattersheim am Main, Am Markt, Freitag, 14.05.2021, 18:45 Uhr bis 19:00 Uhr

(jn)Am Freitagabend ereignete sich in Hattersheim eine schadensträchtige Verkehrsunfallflucht, bei der ein schwarzer Skoda beschädigt wurde. Der Wagen parkte zwischen 18:45 Uhr und 19:00 Uhr "Am Markt", als sich der Vorfall ereignete. Nachdem der Besitzer zurückkehrte, musste er Beschädigungen am Kofferraum seines Pkw feststellen, deren Reparatur sich auf circa 3.000 Euro belaufen werden. Diese waren den Spuren zufolge im Verlauf einer Kollision mit einem unbekannten Kraftfahrzeug entstanden. Es ist nicht auszuschließen, dass es sich bei einem größeren weißen Transporter, welcher zuvor ebenfalls "Am Markt" parkte und bei der Rückkehr verschwunden war, um das unfallverursachende Fahrzeug handelt.

Hinweise zu dem Vorfall nimmt der Regionale Verkehrsdienst der Polizei in Hattersheim unter der Telefonnummer 06190 / 9360 - 45 entgegen.

