POL-OG: Achern, Wagshurst - Fahrradfahrerin gestürzt und verletzt

Achern (ots)

Eine 68-Jährige Fahrradfahrerin war am Dienstagnachmittag in der Schwellengraben-Siedlung unterwegs. Gegen 14.30 Uhr befuhr die Frau mit ihrem Pedelec einen Schotterweg im Bereich des Rench-Flutkanals als sie alleinbeteiligt stürzte und zu Fall kam. Zur Behandlung ihrer Blessuren wurde sie mit einem Rettungswagen in das Krankenhaus Achern gebracht.

