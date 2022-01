Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ludwigsburg (ots)

Nach einer Unfallflucht am Montag gegen 14:45 Uhr sucht das Polizeirevier Böblingen noch Zeugen. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker stieß auf einem Parkplatz in der Querstraße in Böblingen beim Rückwärtsausparken gegen einen abgestellten Ford und hinterließ einen Sachschaden von rund 1.500 Euro. Ohne sich um den Unfall zu kümmern, machte sich der Unbekannte anschließend aus dem Staub. Ein Zeuge konnte diesen Verkehrsunfall beobachten und meldete sich bei der Polizei. Beim Verursacherfahrzeug handelt es sich mutmaßlich um einen weißen Skoda Kombi mit Stuttgarter Kennzeichen. Die Polizei sucht zudem nach zwei unbekannte Zeugen, einem Fahrer einer schwarzen Mercedes E-Klasse und einem zirka 60 Jahre alten Fahrradfahrer, die den Unfall ebenfalls beobachtet haben sollen und bittet diese, sich unter der Tel. 07031 13-2500 zu melden.

