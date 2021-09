Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: PKW fuhr gegen Baum, Fahrerin schwer verletzt

Waldfeucht-Bocket (ots)

Eine 55-jährige Waldfeuchterin wurde am 4. September (Samstag) kurz nach 15 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 4 schwer verletzt. Die Frau befuhr die Straße aus Richtung Bocket kommend in Fahrtrichtung Waldfeucht. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet sie nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte mit ihrem Fahrzeug gegen einen Baum. Hierbei verletzte sie sich so schwer, dass sie durch die verständigten Rettungskräfte in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste.

