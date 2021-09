Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: PB Nr. 247 vom 04.09.2021

Kreis Heinsberg (ots)

Wassenberg - Sachbeschädigung an KFZ

Zwischen dem 30.08.2021 und dem 03.09.2021 kam es auf dem Wohnmobilparkpatz des Schwimmbades in Wassenberg zu mindestens drei Sachbeschädigungen an dort abgestellten Wohnmobilen. Die jeweiligen Eigentümer stellten Beschädigungen an ihren Fahrzeugen fest, dabei könnte es sich um Einschusslöcher aus einem Luftgewehr handeln. Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen liegen bislang nicht vor, die Ermittlungen dauern an.

Hückelhoven - Handtaschendiebstahl

Am 01.09.2021 zwischen 15:00h und 19:00h wurde eine ältere Dame auf der Parkhofstraße Opfer eines Diebstahls. Bislang unbekannte Täter entwendeten die Handtasche aus ihrem Rollator. Weitere Hinweise sind bislang nicht bekannt.

