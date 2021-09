Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Versuchter Einbruch in ehemaliges Bahnhaus

Zeugen gesucht

Hückelhoven-Baal (ots)

Am Donnerstag (2. September) hörte ein Zeuge gegen 09.30 Uhr verdächtige Geräusche aus Richtung eines ehemaligen Bahnhäuschens Am alten Bahnhof. Als er nachsah, überraschte er einen Unbekannten, der dabei war, mit einer Zange die Tür gewaltsam zu öffnen. Nach seiner Entdeckung flüchtete der Mann mit einem dunklen Fahrrad über die Straße Am alten Bahnhof in Richtung Baal-Mitte. Er war etwa 30 Jahre alt, zirka 175 bis 180 Zentimeter groß, hatte einen blassen Teint, rote Haare, unter dem rechten Auge ein Tränen-Tattoo und wirkte insgesamt ungepflegt. Die Polizei bittet Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder Angaben zur Identität des Mannes geben können, sich zu melden. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Heinsberg unter der Telefonnummer 02452 920 0 entgegen. Zudem können Hinweise auch über die Internetseite der Polizei Heinsberg oder über den direkten Link https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis gegeben werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell