POL-HS: 18 neue Polizistinnen und Polizisten für die Kreispolizeibehörde Heinsberg

Heinsberg (ots)

Am Mittwoch, 1. September, begrüßten der ständige Vertreter des Landrats, Philipp Schneider, sowie der Abteilungsleiter der Polizei, Dieter Prosch, insgesamt 18 neue Polizistinnen und Polizisten, die ab sofort ihren Dienst in der Kreispolizeibehörde Heinsberg versehen werden. Sie werden zukünftig auf den Polizeiwachen im Kreisgebiet, in der Direktion Kriminalität sowie auf der Einsatzleitstelle der Polizei ihren Dienst versehen.

