Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Dieb festgenommen

Ludwigshafen-Gartenstadt (ots)

Am Samstag, den 23.01.2021, gegen 20:45 Uhr, parkte ein 57-jähriger Mann sein Fahrzeug vor seinem Anwesen in der Ludwigshafener Gartenstadt. Anschließend verließ er sein Fahrzeug kurzzeitig, um Gegenstände in den angrenzenden Garten zu tragen. Den Pkw verschloss er hierzu jedoch nicht. Als der 57-Jährige bereits schon nach wenigen Sekunden wieder zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er fest, dass sich ein junger Mann auf dem Fahrersitz zu schaffen machte. Auf Ansprache ergriff der Täter umgehend die Flucht und erbeutete Alltagsgegenstände im Wert von mehreren hundert Euro. Einsatzkräfte konnten den jugendlichen Dieb letztlich im Ortsteil Maudach feststellen und festnehmen. Dieser muss sich nun wegen des Diebstahls strafrechtlich verantworten.

