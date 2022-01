Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: brennendes Toilettenpapier löst Feuerwehreinsatz aus

Ludwigsburg (ots)

Die Feuerwehr Ludwigsburg rückte am Dienstag gegen 10.45 Uhr in die Karlstraße in Ludwigsburg aus, nachdem in einem Schulgebäude der Brandalarm ausgelöst hatte. Insgesamt fünf Fahrzeuge der Feuerwehr besetzt mit 18 Wehrleuten befanden sich im Einsatz. Wie sich herausstellte, hatte ein bislang Unbekannter eine Rolle Toilettenpapier in der Herrentoilette im zweiten Obergeschoss in Brand gesetzt. Durch das kleine Feuer wurde die Halterung beschädigt. Der entstandene Sachschaden blieb gering. Die Polizei ermittelt wegen versuchter Brandstiftung.

