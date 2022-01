Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Versuchter Einbruch in Wohnung

Hochsauerlandkreis (ots)

Arnsberg:

Am 08.01.2022 im Zeitraum von 16:15 Uhr bis 18:00 Uhr versuchten unbekannte Täter die Wohnungstür einer Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Schwester-Aicharda-Straße aufzuhebeln. Der Versuch misslang, die Täter gelangten nicht in die Wohnung. Die Wohnungsinhaberin bemerkte die Aufbruchsspuren an der Wohnungstür erst einige Tage später. Die unbekannten Täter könnten über eine unverschlossene Terrassentür in den Hausflur gelangt sein. Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Arnsberg unter der 02932 / 90 200.

