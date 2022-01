Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Brände im Hochsauerlandkreis

Hochsauerlandkreis (ots)

Marsberg:

Am heutigen Tag gegen 01:45 Uhr kam es in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Marsberg zu einem Wohnungsbrand. Die Kerzen eines Adventskranzes haben, als sie heruntergebrannt waren, den Kranz in Brand gesetzt. Das Feuer wurde durch die Bewohner der Wohnung bemerkt. Der Wohnungsinhaber hat den brennenden Adventskranz geistesgegenwärtig aus dem Fenster geworfen. Das Haus wurde kurzfristig evakuiert. Es entstand leichter Sachschaden. Personen wurden nicht verletzt. Das Haus konnte nach Belüftung und Entwarnung durch die Feuerwehr wieder betreten werden.

Medebach:

Aus noch ungeklärter Ursache kam es heute Nacht gegen 00:00 Uhr zu dem Brand einer Scheune eines landwirtschaftlichen Betriebs in Medebach. In der Scheune waren Futtermittel und landwirtschaftliche Maschinen untergebracht. Die Feuerwehr verhinderte das Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus und den Viehstall des Hofes. Das Feuer war gegen 04:30 Uhr abgelöscht. Es gab keine verletzten Personen. Nutzvieh kam nicht zu Schaden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Winterberg unter der 02981 / 90 200.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell