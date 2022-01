Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Fahren unter Drogeneinfluss und ohne Fahrerlaubnis

Hochsauerlandkreis (ots)

Sundern, Arnsberg-Hüsten

Am 09.01.2022 gegen 18:50 Uhr wurde in Sundern eine 37 jährige Pkw Fahrerin aus Dortmund von der Polizei kontrolliert. Sie war in Begleitung eines 38 Mannes, ebenfalls aus Dortmund, der auf dem Beifahrersitz saß. Es wurde festgestellt, dass sie ihren Pkw unter dem Einfluss von Drogen geführt hat. Eine Blutprobe wurde angeordnet und eine Anzeige gefertigt. Ihr wurde die Weiterfahrt bis zur Ausnüchterung untersagt. Gegen 20:49 Uhr wurde der Pkw der Frau zwischen Sundern und Hüsten nochmals fahrender Weise festgestellt. Der Pkw wurde in Hüsten durch die Polizei angehalten und kontrolliert. Am Kontrollort stieg der 38 jährige Fahrer des Pkw, der bei dem vorausgegangen Einsatz noch auf dem Beifahrersitz saß, aus und flüchtete zu Fuß vor der Polizei. Die 37 jährige aus dem Ersten Einsatz saß zu diesem Zeitpunkt auf dem Beifahrersitz. Der Flüchtige konnte nach kurzer Verfolgung durch die Polizisten gestellt werden. Es wurde festgestellt, dass er auch unter dem Einfluss von Drogen stand. Weiter hatte er keine Fahrerlaubnis zum Führen von Pkw. Auch bei ihm wurde eine Blutprobe angeordnet und eine Anzeige gegen ihn gefertigt. In dem Zeitraum, als die Polizisten den flüchtigen Fahrer verfolgten, setzte sich die Beifahrerin wieder an das Steuer des Pkw, obwohl ihr nach den vorausgegangenen Maßnahmen gegen sie die Weiterfahrt untersagt wurde. Sie flüchtete mit dem Pkw vom Einsatzort, konnte jedoch im Rahmen einer Fahndung im Nahbereich angetroffen werden. Bei ihr wurde, weil sie immer noch unter Einfluss von Drogen stand, nochmals eine Blutprobe angeordnet und eine Anzeige gegen sie vorgelegt. Der Fahrzeugschlüssel des Pkw wurde sichergestellt.

