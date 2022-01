Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfall mit schwer verletztem Kind

Hochsauerlandkreis (ots)

Winterberg:

Am Sonntagnachmittag um 15:47 Uhr kam es in Winterberg auf der B 236, Höhe des Skilifts Astenstraße, zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Zu diesem Zeitpunkt hatte der Rückreiseverkehr aus dem Skigebiet Winterberg begonnen. Auf der B236 in Fahrtrichtung Züschen staute sich der Verkehr, während die Fahrzeuge die Gegenrichtung im Stop and Go Verkehr befuhren. Zum Unfallzeitpunkt wollte ein 10 jähriger Junge aus Essen Mühlheim zwischen den stehenden Fahrzeugen auf der Fahrspur Richtung Züschen hindurchlaufen, um die andere Straßenseite zu erreichen. Er wurde dabei von dem Pkw eines 55 jährigen Mannes erfasst, der nach eigenen Angaben und Zeugenaussagen die Straße in Fahrtrichtung Berleburg mit mäßiger Geschwindigkeit im Stop and Go Verkehr befuhr. Der Junge wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik verbracht. Es besteht nach derzeitigen Erkenntnissen keine Lebensgefahr.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell