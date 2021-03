Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Autofahrerin flüchtete vor Polizei

Neustadt- Glewe/ Rastow (ots)

Nach einer etwa 20 Kilometer langen Verfolgungsfahrt zwischen Neustadt- Glewe und Rastow haben Polizeibeamte am frühen Samstagmorgen eine 19-jährige Autofahrerin stellen können. Sie steht im dringenden Verdacht, alkoholisiert und ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs gewesen zu sein. Ursprünglich sollte das Auto der Frau in Neustadt- Glewe von der Polizei kontrolliert werden, als die Fahrerin plötzlich auf das Gaspedal des Wagens trat und flüchtete. Auf der rasanten Flucht mit überhöhter Geschwindigkeit stieß das Fahrzeug unter anderem gegen einen Bordstein und gegen einen Leitpfosten. Mehrere Streifenwagen aus der Region beteiligten sich an der Verfolgung, die sich letztlich bis nach Rastow zog. Dort verließen die Fahrerin und der Beifahrer das Fahrzeug und flüchten zu Fuß. Kurze Zeit später konnte die tatverdächtige Autofahrerin mit ihrem Beifahrer nach einem Hinweis von der Polizei auf einem Privatgrundstück gestellt werden. Sie hatten sich dort hinter einem Schuppen versteckt. Die 19-jährige mutmaßliche Autofahrerin wies einen Atemalkoholwert von 1,1 Promille auf. Sie ist zudem nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Wie sich bei der weiteren Überprüfung des Fluchtautos herausstellte, war es nicht für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen und nicht versichert. Zudem waren falsche Kennzeichen an dem PKW angebracht. Die 19-Jährige bestritt die Tat, jedoch fand die Polizei die Autoschlüssel bei ihr. Bei ihrer Durchsuchung leistete sie zudem Widerstand gegen polizeiliche Maßnahmen. Gegen die deutsche Autofahrerin ist Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Fahrens ohne Fahrerlaubnis, unerlaubten Entfernens vom Unfallort, Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und Urkundenfälschung erstattet worden.

