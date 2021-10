Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Autofahrer ohne Führerschein unterwegs (11.10.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein hat ein Autofahrer am Montag gegen 8 Uhr am Straßenverkehr teilgenommen. Ein 50-jähriger Fiat Punto-Fahrer fuhr durch die Schubertstraße, ohne einen Führerschein zu haben. Die Polizei zeigte den Mann wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell