POL-KN: (VS-Schwenningen) Autos stoßen rückwärts zusammen (11.10.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Uneinig waren sich zwei Autofahrerinnen bei einem Unfall, der sich am Montag gegen 9.30 Uhr auf der Einmündung der Mägdebergstraße / Hohenkrähenstraße ereignet hat. Eine 50-jährige BMW Fahrerin parkte rückwärts aus einer Garage aus und fuhr auf die Einmündung, auf der eine 40-Jährige mit einem Toyota wendete und dabei ebenfalls rückwärtsfuhr. Beide rückwärtsfahrenden Autos stießen zusammen, wobei Blechschaden in Höhe von insgesamt 10.000 Euro entstand. Beide Frauen wiesen sich gegenseitig die Schuld an der Entstehung des Unfalls zu. Die Polizei zeigte beide wegen Unachtsamkeit beim Rückwärtsfahren an.

