Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Blechschaden durch Fehler beim Abbiegen (11.10.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Einen Blechschaden verursacht hat eine Autofahrerin am Montag gegen 11.30 Uhr an der Einmündung der Straßen "Zum Mosswäldle / Salinenstraße". Eine 63-jährige Suzuki-Fahrerin bog auf die Salinenstraße ein und missachtete die Vorfahrt eines bevorrechtigten Autofahrers. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 6.000 Euro entstand. Verletzte gab es nicht. Beide Autos konnten nach dem Unfall aus eigener Kraft ihre Fahrt fortsetzen.

