Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ "Wem gehört die Sonnenbrille?" ++ Jugendliche mit Kleinkraftrad - Flucht missling ++ mit Tier kollidiert - gegen Baum geprallt ++ Zeitungsausträgerin beleidigt ++

Lüneburg (ots)

Presse - 31.05.2021 ++

Lüneburg

Lüneburg - Jugendliche mit Kleinkraftrad - Flucht missling

Zwei 14 und 15 Jahre alte Jugendliche mit einem Kleinkraftrad ohne Licht und Kennzeichen versuchten in den Nachtstunden zum 31.05.21 vor einer Streifenwagenbesatzung in der Lüneburger Innenstadt zu flüchten. Die Polizei konnte die beiden jungen Bengel aus dem Landkreis Lüneburg im Umfeld der Ilmenaustraße nach einer Flucht zu Fuß stellen und kontrollieren. Beide sind nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis für das nichtzugelassene Kleinkraftrad und standen unter Drogeneinfluss. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet. Parallel wurden die Jungs von ihren Eltern bei der Polizei abgeholt.

Embsen - nach Fahrt auf Kartbahn kommt es zum handfestem Streit - mit der Faust ins Gesicht geschlagen

Zu einem handfestem Streit auf der Kartbahn in der ADAC-Straße kam es in den Abendstunden des 30.05.21. Nach einer Fahrt auf der Bahn hatten zwei bis dato unbekannte junge Männer drei 24, 27 und 27 Jahre alte andere Gäste/Nutzer der Bahn aus dem Landkreis Harburg gegen 19:20 Uhr mit der Faust ins Gesicht geschlagen, so dass diese Verletzungen erlitten. Die Ermittlungen bzgl. der beiden Täter dauern an.

Bleckede - ohne Führerschein; jedoch unter Drogeneinfluss unterwegs

Einen 19-Jährigen mit einem Kraftfahrzeug kontrollierte die Polizei in den späten Abendstunden des 30.05.21 in der Hauptstraße in Bleckede. Dabei stellte sich gegen 23:00 Uhr heraus, dass der Heranwachsende keinen Führerschein besaß; jedoch unter dem Einfluss von Drogen stand. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Dahlenburg - mit Tier kollidiert - gegen Baum geprallt

Mit einem Wildtier kollidiert ein 57 Jahre alter Fahrer eines Pkw VW Passat in den späten Abendstunden des 30.05.21 auf der Kreisstraße 35 - Ellringer Straße. Nach der Kollision kam der mit drei Personen besetzte Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte gegen 23:30 Uhr mit einem Baum. Alle drei Insassen erlitten leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden von gut 11.000 Euro.

Kirchgellersen - "Wem gehört die Sonnenbrille?"

Den Eigentümer einer Sonnenbrille Armani sucht aktuell die Polizei aus Bardowick. Nach einem Diebstahl aus einem Alter Kirchsteig in Kirchgellersen abgestellten Pkw Opel konnte die Polizei bereits am 21.05.21 zwei 19 und 21 Jahre alte junge Männer kurz nach der Tat im Umfeld kontrollieren. Dabei stellten die Beamten auch die betreffende Sonnenbrille bei einem der Heranwachsenden sicher, die aus einem anderen Diebstahl stammen müsste. Die Polizei bittet den Eigentümer der Sonnenbrille, Armani, mit Sehstärke und Etui (siehe Bild) sich bei der Polizei Bardowick, Tel. 04131/79940-22, zu melden.

Adendorf - Mähroboter gestohlen

Einen Mähroboter - Garden Feelings - samt Ladestation stahlen Unbekannte in der Nacht zum 29.05.21 von einem Grundstück im Königsberger Weg. Es entstand ein Sachschaden von gut 250 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Adendorf, Tel. 04131-85401-0, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg - Zeitungsausträgerin beleidigt

Das Fahrrad einer 48 Jahre alten Zeitungsausträgerin versuchten vier Unbekannte in den frühen Morgenstunden des 31.05.21 im Bäckergrund zu stehlen. Die vier Männer hatten gegen 03:00 Uhr die Zeitungsausträgerin belästigt und versuchten mehrmals das Fahrrad sowie die Zeitungen wegzunehmen. Parallel beleidigten die Männer die Frau. Die Polizei ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei Dannenberg, Tel. 05861-98576-0, entgegen.

Schnega, OT. Warpke - Einbruch in Einfamilienhaus - Laptop und Schmuck weg

In ein Einfamilien-/ Bauernhaus in Warpke brachen Unbekannte in den Nachmittagsstunden des 30.05.21 ein. Die Täter öffneten gewaltsam zwischen 12:00 und 19:00 Uhr ein rückwärtiges Fenster, gelangten ins Gebäude und erbeuteten ein älteres Laptop sowie Schmuck. Es entstand ein Schaden von einigen hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Lüchow - unter Drogeneinfluss unterwegs

Einen 18 Jahre alten Fahrer eines Pkw VW Polo stoppte die Polizei in den Abendstunden des 30.05.21 in der Salzwedeler Straße. Bei der Kontrolle des Heranwachsenden gegen 19:15 Uhr stellten die Beamten bei diesem den Einfluss von Drogen fest. Ein Urintest auf THC verlief positiv. Der Konsum wurde eingeräumt. Ihn erwarten entsprechende Strafverfahren.

Uelzen

Uelzen - Einbruch in Schulgebäude scheitert - 4.000 Euro Sachschaden

In das Schulgebäude in der Veerßer Straße versuchten Unbekannte im Verlauf des Wochenendes zwischen dem 28. und 30.05.21 einzubrechen. Die Täter beschädigten mehrere Fenster, drangen jedoch nicht ins Gebäude ein. Es entstand ein Sachschaden von gut 4.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen - hoher Sachschaden an Parkscheinautomaten - Aufbruch misslingt

Einen Am Taterhof installierten Parkscheinautomaten versuchten Unbekannte im Zeitraum vom 26. Bis zum 31.05.21 aufzubrechen. Dabei scheiterten die Täter, verursachten jedoch einen Sachschaden von gut 5.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen - in leerstehendes Haus eingestiegen

Einen 39 Jahre alten Uelzener konnte die Polizei nach einem Hinweis in den Abendstunden des 30.05.21 in einem leerstehenden Wohnhaus in Neu Ripdorf feststellen. Der Uelzener war gegen 19:15 Uhr durch ein offenstehendes Fenster eingestiegen. Die Polizei ermittelt wegen Hausfriedensbruchs.

Ebstorf - "Häusliche Gewalt" -> Wegweisung

Nach einer Häuslichen Gewalt in den Mittagsstunden des 30.05.21 in der gemeinsamen Wohnung verwies die Polizei einen 50-Jährigen aus der Wohnung. Der Mann hatte seine Lebensgefährtin mehrfach geschubst, so dass diese Verletzungen erlitt. Parallel erwartet den 50-Jährigen ein Strafverfahren wegen Körperverletzung.

Uelzen - ohne Führerschein unterwegs

Ohne gültige Fahrerlaubnis stoppte die Polizei in den Abendstunden des 30.05.21 in der Veerßer Straße einen 43-Jährigen mit einem Pkw VW Polo. Ihn erwartet ein entsprechendes Strafverfahren. Der Verstoß wurde eingeräumt.

