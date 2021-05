Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++Wochenendpressemitteilung der PI Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen vom 28.05.2021 bis 30.05.2021

Lüneburg/Lüchow-Danneberg/Uelzen (ots)

Lüneburg

28.05.2021, 02:00 Uhr

In der Straße Am Berge kontrollierte die Polizei zwei junge Männer von 23 und 24 Jahren, welche stark alkoholisiert mit ihrem E-Roller unterwegs waren. Ein Alkoholtest ergab 1,07 Promille für den 24jährigen und 1,6 Promille für den 23 jährigen. Beide Männer erwartet ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

29.05.2021, 02:50 Uhr

Am frühen Morgen kontrollierten die Beamten einen PKW-Fahrer, der den Alkoholtest mit 1,54 Promille meisterte. Es folgt ein Strafverfahren und der sofortige Entzug des Führerscheins.

16.05.2021 - 28.05.2021

Im angegeben Zeitraum versuchten unbekannte Täter auf dem Gelände eines Autohauses in der Goseburg in zwei Wohnmobile und einen PKW einzubrechen. Außerdem entwendeten die Täter zwei Katalysatoren von ausgestellten PKW.

29.05.2021, 16:30 Uhr

In der Straße "Mittelfeld" dringen drei männliche Beschuldigte in die Wohnung des Opfers ein. Einer der Beschuldigten schlägt mit einem Teleskopschlagstock gegen den Kopf und den Arm des auf dem Bett liegenden Opfers. Die Täter fliehen mit Diebesgut. Das Opfer kommt mit dem RTW ins Klinikum.

29.05.2021, 17:00 Uhr

In Bardowick betreten drei Täter den dortigen Aldi-Markt, hebeln eine Vitrine mit Multimedia-Geräten auf und fliehen mit Teilen der entnommenen Ware, als sie durch Mitarbeiter beobachtet werden. Die Polizei kann einen der Täter im Rahmen der Fahndung stellen.

29.05.2021 - 30-05.2021

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wird der Polizei ein Täter gemeldet, welcher in einen Kellerraum im Lüner Damm einbrechen wollte. Der Täter konnte zunächst vorm Eintreffen der Polizei fliehen. Wenig später meldete der gleiche Hinweisgeber, dass der Täter jetzt in zwei Wohnwagen einbricht. Der Täter konnte gestellt werden, die Polizei sicherte die Tatorte und stellte Beweismittel sicher. Der Beschuldigte wird festgenommen soll noch am Sonntag dem Richter vorgeführt werden.

Bei der Polizei gehen über das Wochenende eine Vielzahl von Fahrrad- und E-Bike-Diebstählen ein, welche sich über das gesamte Stadtgebiet verteilen.

Lüchow-Dannenberg

28.05.2021, 15:00 Uhr

Geschwindigkeitsmessung Umgehungsstraße Lüchow (B248)

Aufgrund von Bauarbeiten queren Fahrradfahrer die Bundesstraße 248 im Bereich der Kanalüberführung. Dort sind derzeit nur 50 Km/h zulässig. In einem kurzen Zeitraum werden durch die Polizei zahlreiche Geschwindigkeitsverstöße festgestellt und geahndet. Insbesondere von den Fahrradfahrern wurde die Messung sehr positiv wahrgenommen. Letzte Woche ist es in dem Bereich zu einem schweren Unfall mit einem getöteten Fahrradfahrer gekommen.

29.05.2021, 07:30 Uhr

Falscher Führerschein in Wustrow Im Rahmen einer Verkehrskontrolle zeigte ein 40-Jähriger den Beamten einen Führerschein vor. Nach einer ersten Sichtung stellte sich der Führerschein als Fälschung heraus und wurde sichergestellt. Nun erwartet den Mann ein Strafverfahren.

29.05.2021

Ölspur im Bereich Bergen (Dumme)

Im Naturschutzgebiet zwischen Bergen und Kussebode befuhr ein bis dato unbekannter Fzg-Führer mit seinem Fzg einen unbefestigten Weg. Dabei wurde die Ölwanne durch einen Stein aufgerissen. So entstand eine Ölspur über ca. 250m. Feuerwehr vor Ort. Hinweise an Polizeistation Clenze: 05844 976400

29.05.2021

Einbruchsdiebstahl in Schnega Während der Tageszeit brechen vermutl. 2 Täter in Schnega in ein derzeit unbewohntes Haus ein. Im Inneren des Haues werden alle Räume und Kisten durchsucht. Stehlgut bis dato nicht bekannt. Hinweise an Polizei Lüchow: 058411220

Uelzen

Fahren unter Einfluss

In der Nacht von Samstag, den 29.05.2021, auf Sonntag, den 30.05.2021, wird durch die Polizei Uelzen ein Mercedes ohne Kennzeichen in Uelzen kontrolliert. Bei der Kontrolle stellt sich heraus, dass der Mercedes nicht zugelassen ist. Weiterhin kann der 23-Jährige Uelzener keinen Führerschein vorweisen und steht unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln. Den 23-Jährigen Uelzener erwarten nun gleich mehrere Strafverfahren.

Körperverletzung und Sachbeschädigung zwischen Ex-Lebensgefährten

Am Samstag, den 29.05.2021, gegen 16:50 Uhr, kommt es zwischen einem 30-Jährigen Uelzener und seiner 27-Jährigen Ex-Lebensgefährtin zu einem Streit aufgrund der Besuchsrechte der drei gemeinsamen Kinder. Der 30-Jährige zerstört dabei eine Tür und bespuckt seine Ex-Lebensgefährtin. Beim Eintreffen der Polizei hat sich der 30-Jähriger bereits vor Ort entfernt. Den Mann erwarten nun zwei Strafverfahren wegen Sachbeschädigung und Körperverletzung.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss mit anschließender Verkehrsunfallflucht

Am Samstag, den 29.05.2021, gegen 18:30 Uhr, wird der Polizei ein Verkehrsunfall in Uelzen gemeldet. Ein PKW sei dabei in einen Gartenzaun gefahren und habe sich anschließend entfernt ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Durch ein abgelesenes Kennzeichen kann der Halter des verursachenden PKW aufgesucht werden. Bei dem 45-Jährigen Uelzener kann Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 2,95 Promille. Den Mann erwarten nun mehrere Strafverfahren.

Samtgemeinde Aue

Bad Bodenteich

Corona-Verstoß

Am Freitag, den 28.05.2021, in den Abendstunden, gegen 21:30 Uhr, kontrolliert die Polizei insgesamt neun Jugendliche aus neun verschiedenen Haushalten beim Kiosk am Seepark in Bad Bodenteich. Durch die anwesenden Jugendlichen wird weder der Mindestabstand eingehalten noch ein Mund-Nasenschutz getragen. Weiterhin kann bei der Kontrolle Marihuana auf dem dortigen Tisch festgestellt und beschlagnahmt werden. Keiner der vor Ort befindlichen Jugendlichen äußert sich zu dem Drogenfund, sodass gegen alle Personen eine Strafanzeige sowie eine Ordungswidrigkeitenanzeige gemäß dem Infektionsschutzgesetz gefertigt werden.

Samtgemeinde Bad Bevensen und Ebstorf

.

Fahren unter Alkoholeinfluss und ohne Pflichtversicherung

Am Samstag, den 29.05.2021, gegen 21:45 Uhr, wird ein 38-Jähriger kroatischer Mann aus der Samtgemeinde Bad Bevensen auf seinem E-Scooter im Innenstadtbereich Bad Bevensen kontrolliert. Bei der Kontrolle stellt sich heraus, dass der Mann keine Pflichtversicherung für seinen E-Scooter abgeschlossen hat. Weiterhin wird bei dem 38-Jährigen ein Atemalkoholwert von 1,64 Promille festgestellt. Den Mann erwarten nun zwei Strafverfahren für das Fahren ohne Pflichtversicherung sowie unter Alkoholeinfluss.

i.A. Runne, POK

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg, übermittelt durch news aktuell