Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ "broken-window(s)" - Vandalen beschädigen Pkw ++ "Das darf man nicht!" - alkoholisiert mit E-Scootern unterwegs ++ ... 65 Fahrräder codiert ++

Lüneburg (ots)

Presse - 28.05.2021 ++

Lüneburg

Lüneburg - "broken-window(s)" - Vandalen beschädigen Pkw

Einen bereits abgemeldeten auf einem Parkplatz Am Alten Eisenwerk zurückgelassenen Pkw Toyota Auris demolierten Unbekannte in der Nacht zum 28.05.21 abschließend. Die Vandalen warfen einen Stein in die Beifahrerscheibe und öffneten den Pkw. Es entstand Sachschaden. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - "Gefährliche Körperverletzung"

Wegen Gefährlicher Körperverletzung ermittelt die Polizei gegen einen 24-Jährigen nach einer Auseinandersetzung in den Abendstunden des 27.05.21 im Bereich einer Bushaltestelle Am Sande. Der junge Mann hatte gegen 19:00 Uhr einen 41-Jährigen mehrfach auch gegen den Kopf getreten, als dieser am Boden lag. Der Mann musste durch eine Rettungswagenbesatzung behandelt werden.

Lüneburg - in Drogerie zugegriffen

Wegen Ladendiebstahls ermittelt die Polizei gegen einen 24-Jährigen. Der Lüneburger hatte in den Nachmittagsstunden des 27.05.21 in einer Drogerie in der Grapengießerstraße zugegriffen und ein Parfüm durch den Kassenbereich "schmuggeln" wollen. Er wurde gegen 16:45 Uhr ertappt. Ihn erwartet ein entsprechendes Strafverfahren.

Lüneburg - Einbrüche scheitern

In die Räumlichkeiten einer Massagepraxis, einen Hundesalon sowie eines Kosmetikstudios in der Lünertorstraße bzw. Pulverweg versuchten Unbekannte in der Nacht zum 27.05.21 einzubrechen. Dabei machten sich die Täter an den Eingangstüren zu schaffen, scheiterten jedoch. Es entstand ein Sachschaden von gut 300 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - "Das darf man nicht!" - alkoholisiert mit E-Scootern unterwegs

Wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt die Polizei unabhängig voneinander gegen zwei 23 und 24 Jahre alte Lüneburger. Die beiden Männer waren in der Nacht zum 28.05.21 gegen 01:00 Uhr beide alkoholisiert mit E-Scootern auf dem Gehweg Am Berge unterwegs und hatten dabei Alkoholwerte von 1,06 (mit Ausfallerscheinungen) und 1,6 Promille.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg - Auseinandersetzung

Zu einer wechselseitigen Körperverletzung zwischen drei Männern kam es in den späten Abendstunden des 27.05.21 in der Feldstraße. Zwei 20-Jährige sowie ein 61-Jähriger waren aneinandergeraten. Dabei verletzten die jungen Männer den 61-Jährigen durch mehrere Schläge am Ohr; dieser wiederum trat einem der 20-Jährigen gegen die Hand, so dass ein Finger brach. Die Polizei ermittelt auch zu den Hintergründen der Auseinandersetzung.

Neu Darchau - "Kollision"

Zu einer Kollision zweier Pkw kam es in den Nachmittagsstunden des 27.05.21 auf der Landesstraße 231 zwischen Neu Darchau und Wietzetze. Eine 33 Jahre alte Fahrer eines Pkw VW Crafter wollte gegen 16:30 Uhr nach links in Richtung Sammatz abbiegen und übersah dabei einen entgegenkommenden Pkw Ford Ka einer 83-Jährigen. Die Seniorin erlitt leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden von gut 19.500 Euro.

Uelzen

Uelzen - Pkw-Tür beschädigt

Die Fahrertür eines Im Neuen Felde abgestellten Pkw Seat Leon beschädigten Unbekannte im Verlauf des 27.05.21 zwischen 08:00 und 15:15 Uhr. Es entstand ein Sachschaden von gut 200 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Bad Bodenteich - ohne Führerschein unterwegs

Wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis ermittelt die Polizei gegen ein 27 Jahre alten Mann aus Bad Bodenteich. Der 27-Jährige war in den frühen Morgenstunden des 27.05.21 mit einem Pkw VW-Pritschenwagen unterwegs, obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist.

Bad Bodenteich - 65 Fahrräder codiert

Über ein reges Interesse an dem Codier-Angebot freut sich die Polizei. Insgesamt 65 Fährräder codierten die Beamten in den Nachmittagsstunden des 27.05.21 in Bad Bodenteich und sorgte bei den Zweirädern für einen präventiven Schutz vor Diebstahl.

Die Codier-Termine sind kostenlos.

Weitere Termine folgen -> siehe dazu auch unsere Internetseite der Polizei Niedersachsen https://www.pd-lg.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_lueneburg_luechow_dannenberg_uelzen/sichern-sie-ihr-fahrrad-vor-diebstahl-115390.html

