Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ Polizei warnt erneut vor Enkeltrickbetrügern bzw. sog. Schockanrufern ++ mit Messer gedroht?! - Täter angetroffen -> Opfer nicht ++ Lack an Pkws in Serie zerkratzt ++

Lüneburg (ots)

Presse - 27.05.2021 ++

Lüneburg

Lüneburg - mit Messer gedroht?! - Täter angetroffen -> Opfer nicht

Wegen Bedrohung ermittelt die Polizei gegen einen 46 Jahre alten Lüneburger ohne bisher das Opfer zu kennen. Der Lüneburger soll in den Abendstunden des 26.05.21 gegen 19:10 Uhr an einer Bushaltestelle Am Sande jemanden mit einem Messer bedroht haben. Zeugen alarmierten die Polizei und konnten den 46-Jährigen sowie das Messer fest- bzw. sicherstellen. Die Polizei bittet das Opfer, sich mit der Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, in Verbindung zu setzen.

Rullstorf - Diebe auf Baustelle

In drei Baustellenfahrzeuge versuchten Unbekannte im Zeitraum vom 25. auf den 26.05.21auf einer Baustelle im Stadtweg einzubrechen. Die Täter gelangten nicht in die Maschinen, nahmen jedoch drei Warnlampen mit. Es entstand jedoch Sachschaden in Höhe von gut 1.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Scharnebeck, Tel. 04136 90059-0, entgegen.

Adendorf/Lüneburg - Polizei warnt erneut vor Enkeltrickbetrügern bzw. sog. Schockanrufern

Zu insgesamt drei Fällen von sog. Schockanrufen durch angebliche Enkel kam es im Verlauf des 26.05.21. Eine junge Frau hatte sich am Telefon bei älteren Bürgerinnen aus Adendorf als Enkeltochter ausgegeben, die gerade einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe. Parallel gab eine zweite Täterin sich als Polizeibeamtin aus, da die angebliche Enkeltochter angeblich sofort eine Kaution von mehr als 30.000 Euro bräuchte. Die Seniorinnen wandten sich an die richtige Polizei.

Die Polizei mahnt in diesem Zusammenhang abermals um Sensibilität: > "Sprechen Sie aktiv über diese Betrugsmaschen und vereinbaren Sie Verhaltensweisen bzw. Gespräche miteinander bei möglichen Anrufen! -> Werden Sie aktiv! ... Es ist Ihr Erbe/Vermögen, welches in die falschen Hände gerät." -> Alarmieren Sie die Polizei

Lüneburg - Lack an Pkws in Serie zerkratzt - fünftausend Euro Sachschaden

Einen erheblichen Sachschaden von mehr als 5.000 Euro verursachte ein unbekannter Vandale in der Nacht zum bzw. den Morgenstunden des 26.05.21 in der Straße Vor dem Neuen Tore und Schlöbkeweg. Dabei wurde großflächig der Lack von insgesamt fünf geparkten Pkw der Marken VW, BMW, Citroen und Mini zerkratzt. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Radfahrerin übersehen - leicht verletzt

Eine 61 Jahre alte Radfahrerin übersah eine 27 Jahre alte Fahrerin eines Pkw Suzuki in den Nachmittagsstunden des 26.05.21 in der Hamburger Straße. Die Suzuki-Fahrerin war gegen 17:40 Uhr auf der Hamburger Straße unterwegs und bog nach rechts in die Straße ''Am Kreideberg'' ein. Dabei übersah sie die Radfahrerin, die mit ihrem Fahrrad geradeaus weiter die Hamburger Str. befuhr. Die 61-Jährige wurde vorsorglich mit Beinschmerzen mit einem Rettungswagen ins Klinikum gebracht.

Bardowick - Vorfahrt missachtet - schwerverletzt

Die Vorfahrt missachtete ein 56 Jahre alter Fahrer eines Pkw BMW in den Nachmittagsstunden des 26.05.21 in der Hamburger Landstraße. Der BMW-Fahrer wollte gegen 16:45 Uhr nach rechts auf die Hamburger Landstraße einbiegen. Ein 58 Jahre alter Fahrer eines Pkw Suzuki versuchte noch auszuweichen, touchierte jedoch den BMW und stieß dann frontal mit einem entgegenkommenden Pkw Honda eines 56-Jährigen zusammen. Der Suzuki-Fahrer sowie der Honda-Fahrer wurden verletzt; letztgenannter dabei schwer. Sie wurden mit Rettungswagen in Kliniken nach Winsen (Luhe) und Lüneburg gebracht. Es entstand ein Sachschaden von gut 8.000 Euro.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - Blumenkübel mit Bepflanzung gestohlen

Einen Blumenkübel inkl. Bepflanzung stahlen Unbekannte im Zeitraum vom 25. auf den 26.05.21 vor einer Haustür im Burgmühlenweg. Es entstand ein Schaden von gut 20 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Uelzen

Uelzen - unter Drogeneinfluss unterwegs

Eine 20 Jahre alte Fahrerin eines Pkw Skoda stoppte die Polizei in den Nachtstunden zum 27.05.21 in der Groß Liederner Straße. Bei der Kontrolle der Uelzenerin stellten die Beamten gegen 01:30 Uhr den Einfluss von Drogen fest. Ein Urintest auf THC verlief positiv. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Uelzen - Kollision zwischen Pkw und Pedelec

Zu einer Kollision zwischen einem Pkw und Pedelec kam es in den Mittagsstunden des 26.05.21 in der Soltauer Straße. Eine 37 Jahre alte Fahrerin eines Pkw Daimler wollte gegen 12:15 Uhr auf die Fahrbahn einbiegen und übersah dabei eine auf dem Radweg fahrende 50 Jahre alte Pedelec-Fahrerin. Die 50-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden von gut 600 Euro.

Suderburg - in Gegenverkehr gekommen - Lkw weicht in Seitenraum aus - Verkehrsbehinderungen durch Bergungsarbeiten

Zu erheblichen Verkehrsbehinderungen kam es in den Nachmittagsstunden des 26.05.21 auf der Bundesstraße 4 im Bereich des Suderburger Kreisverkehrs durch Bergungsmaßnahmen aufgrund eines verunfallten Lkw Iveco. Nach derzeitigen Ermittlungen war gegen 12:30 Uhr ein 48 Jahre alter Fahrer eines Pkw Skoda aus Dortmund aus ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn gefahren, so dass der Fahrer eines entgegenkommenden Lkw Iveco - Sattelschlepper mit Auflieger aus Hannover - ein Ausweichmanöver einleiten musste. Der Skoda kollidierte noch leicht seitlich mit dem Lkw und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Lkw geriet in den rechten Seitenraum und musste in der Folge durch einen Kran geborgen werden. Es entstand erheblicher Sachschaden von mehr als 20.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Bad Bevensen - ... die Polizei kontrolliert - Ablenkung bei Rad-/Pedelec-Fahrern

Mit Schwerpunkt Ablenkung (Handy) bei Rad- und Pedelecfahrern kontrollierte die Polizei in den Nachmittagsstunden des 26.05.21 in Bad Bevensen. Dabei ahndeten die Beamten insgesamt 12 Verstöße; davon fünfmal Nutzung eines Handys.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg, übermittelt durch news aktuell