Polizei Dortmund

POL-DO: Sachbeschädigung an Streifenwagen - Zeugen gesucht

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0929

In der Nacht von Sonntag auf Montag (6. September) hat ein bislang Unbekannter ein Fahrzeug der Polizei Dortmund beschädigt. Offenbar warf er eine Seitenscheibe des Autos mit einem Stein ein. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Gegen 2.20 Uhr hörten zivile Beamte ein Klirren am Landesbehördenhaus an der Ruhrallee und traten vor das Gebäude. An einem Streifenwagen entdeckten sie letztlich eine eingeschlagene Seitenscheibe. Die Frontscheibe war gesprungen. Im Fahrzeuginneren fanden die Polizisten auch das vermeintliche Tatwerkzeug - einen Stein.

Die Dortmunder Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und fragt: Wer hat zur Tatzeit verdächtige Personen im Bereich der Ruhrallee gesehen? Zeugen werden gebeten sich bei der Kriminalwache der Dortmunder Polizei unter 0231/132-7441 zu melden.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell