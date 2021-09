Polizei Dortmund

POL-DO: Gefährliche Körperverletzung und Widerstand - Mann im Gewahrsam erfolgreich wiederbelebt

Dortmund (ots)

Nach einer gefährlichen Körperverletzung sowie dem tätlichen Angriff und Widerstands gegen Polizeibeamte ist ein Mann in der Nacht zu Samstag (4. September) in Gewahrsam genommen worden. In seiner Gewahrsamzelle verlor der 27-Jährige plötzlich das Bewusstsein. Polizeibeamte sowie der alarmierte Notarzt konnten ihn erfolgreich wiederbeleben.

Nach bisherigen Erkenntnissen kam es zunächst gegen 0.30 Uhr an dem Platz der Deutschen Einheit zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einer 16-jährigen Dortmunderin und einem 27-Jährigen aus Möhnesee. Zeugenangaben zufolge versuchte der Mann die junge Frau mit einer Flasche zu schlagen, bevor er ihr mit der Faust gegen den Kopf schlug und beide zu Boden stürzten. Auf dem Boden liegend folgten weitere Schläge, wodurch die Dortmunderin leicht verletzt wurde. Zeugen schritten ein und beendeten die Auseinandersetzung.

Die alarmierten Polizisten konnten den Tatverdächtigen im Bereich des Königswalls antreffen und kontrollieren. Der scheinbar alkoholisierte Mann reagierte umgehend aggressiv und kam der Aufforderung sich auszuweisen nicht nach. Bei seiner anschließenden Durchsuchung drehte sich der Tatverdächtige ruckartig um und ging schreiend auf die Beamten zu. Gegen seine anschließende Festnahme wehrte sich der Mann heftig, sodass er mit einem Beamten zu Boden stürzte. Mithilfe weiterer Unterstützungskräfte konnte der 27-Jährige fixiert und ins Polizeigewahrsam gebracht werden.

Auf der Fahrt sowie im Gewahrsam selbst zeigte der Mann aus Möhnesee ein äußerst sprunghaftes Verhalten. Weiteren Aufforderungen kam er auch hier nicht nach. Ebenso sperrte er sich massiv gegen die polizeilichen Maßnahmen - spannte immer wieder seinen Körper an, versuchte aufzustehen und auf die Beamten zuzugehen. Durch Eingriffstechniken konnten die Versuche jedoch unterbunden werden.

Im weiteren Verlauf verlor der 27-Jährige im Polizeigewahrsam plötzlich das Bewusstsein. Durch sofort eingeleitete Wiederbelebungsmaßnahmen der Polizeibeamten erlangte der Mann wenig später wieder das Bewusstsein und war ansprechbar. Ein umgehend alarmierter Notarzt untersuchte ihn. Hierbei wurde der Mann ein weiteres Mal reanimationspflichtig. Ein Rettungswagen brachte den 27-Jährigen in ein Krankenhaus. Den ersten Angaben des Notarztes zufolge ist die körperliche Reaktion auf eine Mischintoxikation von Alkohol- und Drogenkonsum zurückzuführen.

