Polizei Dortmund

POL-DO: 76-jährige Beifahrerin bei Unfall auf Ophoff-Kreuzung schwer verletzt

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0924

Bei einem Verkehrsunfall auf der Ophoff-Kreuzung in Dortmund erlitt eine 76-jährige Beifahrerin am Sonntag (5.9.2021) schwere Verletzungen. Sowohl der Fahrer eines VW-Passat und der Fahrer eines Ford Fiesta gaben an, bei grüner Ampel in die Kreuzung eingefahren zu sein. Dazu laufen die Ermittlungen der Polizei.

Der 78-jährige Passat-Fahrer aus Holzwickede bog zunächst gegen 13.50 Uhr von der Karl-Marx-Straße auf den Westfalendamm ein und fuhr auf die Kreuzung Westfalendamm/Märkische Straße ("Ophoff") zu. Dort stieß er mit dem Ford eines über die Märkische Straße in Richtung Zentrum fahrenden 22-Jährigen Dortmunders zusammen und schleuderte gegen eine Fußgängerampel.

Die 76-jährige Holzwickederin aus dem Passat wurde so schwer verletzt, dass sie in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste.

Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf insgesamt 20.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell