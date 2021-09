Polizei Dortmund

POL-DO: Auf frischer Tat ertappt: Mutmaßlicher Fahrraddieb in der Innenstadt festgenommen

Dortmund (ots)

Dieser Mann hatte nicht mit den zivilen Beamten der Dortmunder Polizei gerechnet: Am späten Freitagabend (3. September) haben Polizisten an der Katharinenstraße einen mutmaßlichen Fahrraddieb festgenommen. Sie hatten ihn in flagranti erwischt.

Denn die Zivilbeamten erkannten gegen 22.40 Uhr einen Mann, der verdächtig neben einem Fahrrad hockte, das an einem dortigen Baugerüst angeschlossen war. Als er kurz darauf versuchte, mit diesem wegzufahren, kontrollierten sie ihn. Der 32-Jährige ohne festen Wohnsitz gab in seiner ersten Aussage auch die Tat zu. Bei seiner Durchsuchung fanden die Polizisten ein mutmaßliches Tatwerkzeug und stellten es sicher - ebenso wie das Fahrrad und das dazugehörige beschädigte Schloss.

Der 32-Jährige ist der Polizei bereits hinlänglich bekannt und hat erst vor kurzem eine Haftstrafe verbüßt. Er wurde am Wochenende einem Haftrichter vorgeführt und befindet sich nun in Untersuchungshaft.

