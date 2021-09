Polizei Dortmund

POL-DO: Geldautomatensprengung in der Gartenstadt - Polizei sucht Zeugen!

Dortmund (ots)

In der letzten Nacht (7.9.) haben unbekannte Täter einen Geldautomaten in der Dortmunder Gartenstadt mit einer Explosion fast komplett zerstört. Die Polizei sucht jetzt Zeugen.

Um 1.38 Uhr meldeten Anrufer eine Explosion im Bereich der Geßlerstraße 5. Ein Zeuge hatte beobachtet, wie sich drei Männer an dem Geldautomaten des dortigen Supermarkts zu schaffen machten. Kurz darauf erfolgte eine Explosion, die auch den Alarm des Supermarkts auslöste. Die Täter sammelten eine unbekannte Menge Geld aus dem beschädigten Geldautomaten auf und flüchteten in einem Auto - vermutlich ein Mercedes - in Richtung Nußbaumweg.

Die sofort eingeleitete Fahndung mit der Unterstützung eines Hubschraubers verlief negativ.

Die Polizei sucht jetzt Zeugen. Wer kann Angaben zu den Tätern oder dem flüchtigen Mercedes machen? Bitte melden Sie sich bei der Kriminalwache unter 0231-132-7441!

