Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Giengen/A7 - Sattelzug in Schieflage

Eine gefährliche Fahrt beendete die Polizei am Mittwoch in Giengen.

Ulm (ots)

Ein Verkehrsteilnehmer meldete der Polizei gegen 10.45 Uhr einen Sattelzug in extremer Schieflage. Der sei in Richtung Kempten auf der Autobahn unterwegs. Eine Streife zog das Gefährt bei Giengen aus dem Verkehr. Der 30-jährige Fahrer hatte rund 17 Tonnen Aluprofile geladen, die gebündelt waren. Die Bündel lagen sehr instabil teilweise sechsstöckig übereinander. So war die gesamte Ladung von der Mitte nach rechts gekippt, wo sie gegen Plane und Spriegel drückte. Die Polizei untersagte dem Mann die Weiterfahrt, bis die Ladung sicher und umgeladen ist. Zudem muss er mit einer Anzeige rechnen.

Die Polizei warnt: Nicht oder schlecht gesicherte Ladung ist gefährlich. Der sichere Transport sollte daher immer selbstverständlich sein. Die Ladung ist so zu verstauen und zu sichern, dass sie nicht verrutschen, umfallen, hin- und herrollen oder herabfallen kann. Denn sonst kann Ladung schnell zum gefährlichen Geschoss oder Hindernis werden.

+++++1739709

Holger Fink, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell