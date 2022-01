Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 8

Stuttgart: Verkehrsunfall mit drei Unfallbeteiligten fordert rund sieben Kilometer Stau

Ludwigsburg

Am Dienstagmorgen ereignete sich auf der Bundesautobahn 8 zwischen der Anschlussstelle Stuttgart-Möhringen und dem Autobahnkreuz Stuttgart ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen und einem Sachschaden von insgesamt etwa 30.000 Euro. Gegen 08:10 Uhr musste ein 37-jähriger Mercedes-Lenker auf dem linken der drei Fahrstreifen, kurz vor der Autobahnunterführung der Landstraße 1192, aufgrund stockendem Verkehr sein Fahrzeug bis zum Stillstand abbremsen. Ein hinter ihm fahrender 43-jähriger BMW-Lenker bremste daraufhin sein Fahrzeug ebenfalls bis zum Stillstand ab. Diesem folgte ein 25-jähriger BMW-Lenker, der trotz eingeleiteter Vollbremsung vermutlich aufgrund zu geringem Sicherheitsabstand auf den vor ihm fahrenden BMW auffuhr. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der BMW auf den vor ihm stehenden Mercedes aufgeschoben. Beide BMW waren nach dem Verkehrsunfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Autobahnmeisterei Kirchheim (an der Teck) kam zur Überprüfung der Fahrbahn ebenfalls an die Unfallstelle, da bei den Fahrzeugen Betriebsstoffe ausgelaufen waren. Während der Unfall- und Bergungsmaßnahmen mussten zeitweise der linke und der mittlere Fahrstreifen gesperrt werden, weshalb es zu einer Staubildung von bis zu sieben Kilometer kam. In Folge der Staubildung kam es zu insgesamt vier weiteren Folgeunfällen.

