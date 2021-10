Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Erbach - Beim Abbiegen überholt

Am Samstag stießen in Ringingen ein Auto und ein Traktor zusammen.

Ulm (ots)

Laut Polizeiangaben war gegen 18 Uhr ein Traktorfahrer auf der Straße zwischen Ringingen und Pappelau unterwegs. Der Mann wollte mit seinem Deutz auf Höhe des Musikerheimes nach links abbiegen. Zeitgleich wollte eine 28-Jährige mit ihrem Audi eine Kolonne aus mehreren Fahrzeugen überholen. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich der Traktor und landete im Straßengraben. Der 61-Jähriger wurde dabei vom Fahrersitz geschleudert und kam neben dem Trakor zum Liegen. Er erlitt schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte den Mann und die Fahrerin des Pkw in Krankenhäuser. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Ein Abschlepper barg den Pkw. Der Schaden am Auto und am Traktor ist noch unklar. Die Verkehrspolizei Laupheim (07392/96300) hat die Ermittlungen aufgenommen und klärt den genauen Unfallhergang. Die L241 war bis etwa 21 Uhr komplett gesperrt. Es kam zu keinen Verkehrsbehinderungen.

Hinweis der Polizei: "Überholen darf nur, wer übersehen kann, dass während des ganzen Überholvorgangs jede Behinderung des Gegenverkehrs ausgeschlossen ist", sagt die Straßenverkehrsordnung. Diese Übersicht ist bei dichtem Nebel nicht möglich. Wer trotzdem überholt, gefährdet sich und andere. Das kann zu Unfällen mit schweren Folgen führen. Die Polizei rät, lieber entspannt hinter dem Vordermann herzufahren. Damit alle sicher ankommen.

++++2077105

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell