Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen/Bad Überkingen - Betrunkener geht auf Polizisten los

Am Donnerstag kam ein 20-Jähriger in polizeilichen Gewahrsam.

Ulm (ots)

Gegen 22.15 kam es in der Hausener Straße in Bad Überkingen zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei 20-Jährigen. Zeugen konnten die Beiden bis zum Eintreffen der Polizei trennen. Im Laufe des Einsatzes wurde einer 20-Jährigen zunehmend aggressiver und wollte einem erteilten Platzverweis nicht nachkommen. Daraufhin nahmen die Polizisten ihn in Gewahrsam und brachten ihn auf ein Polizeirevier. Auf dem Weg zum Polizeirevier wurde der stark betrunkene Mann zusehends aggressiver und bedrohte und beleidigte die Polizisten. Darüber hinaus versuchte er nach den Beamten zu schlagen, was unterbunden werden konnte. Die Nacht endete für ihn in einer Gewahrsamseinrichtung der Polizei.

+++++++ 2077362

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

