Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Feuerwehreinsatz in Schule in der Alleenstraße

Ludwigsburg (ots)

Die Feuerwehr Ludwigsburg rückte am Dienstag kurz nach 14.00 Uhr zu einer Schule in die Alleenstraße in Ludwigsburg aus, da es im Schulgebäude zu einer Rauchentwicklung gekommen war. Es stellte sich heraus, dass in einem unbenutzten und nicht abgeschlossenen Spind im Untergeschoss aus noch unbekannter Ursache ein Feuer entstanden war. Die Feuerwehr befand sich mit sechs Fahrzeugen und 31 Einsatzkräften vor Ort, löschte den Brand und belüftete das Gebäude im Anschluss. Der entstandene Sachschaden wurde auf rund 2.000 Euro geschätzt.

