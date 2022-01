Polizei Bielefeld

POL-BI: Unfall auf dem Schulweg

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Stieghorst - Am Dienstagmorgen, 11.01.2022, touchierte ein Pkw an einem Einmündungsbereich am Lipper Hellweg eine Fußgängerin und ein Kind. Die beiden Personen wurden leicht verletzt. An dem Pkw entstand sehr geringer Sachschaden.

Gegen 07:35 Uhr war eine 32-jährige Bielefelderin mit ihren beiden 6-jährigen Kindern auf dem Gehweg des Lipper Hellweg stadteinwärts unterwegs. Sie ging mit ihrem Jungen, der einen Kindertretroller benutzte, voran, während die Tochter folgte.

Als die Fußgänger den Einmündungsbereich einer Sackgasse vor der Einmündung Am Alten Dreisch überquerten, näherte sich eine 21-jährige Bielefelderin mit ihrem Fiat Punto. Sie wollte mit ihrem Auto auf den Lipper Hellweg fahren und berührte die Frau und den Jungen leicht, wobei beide stürzten.

Die Besatzung eines Rettungswagens kümmerte sich um die zwei leicht verletzten Fußgänger, die in eine Krankenhausambulanz gefahren wurden. An dem Fiat Punto waren leichte Kratzspuren erkennbar. Die Höhe des Sachschadens schätzten Polizeibeamte während der Unfallaufnahme auf unter 100 Euro.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell