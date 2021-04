Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sachbeschädigung Zeugenaufruf

Ort: 37581 Bad Gandersheim, Dr.-Heinrich-Jasper-Str., Zeit: 30.03.21, 16.00 Uhr - 01.04.21, 07.00 Uhr

Bislang unbekannte Täter verbogen offensichtlich mit roher Gewalt den Arm der Parkplatzschranke, sodass die gesamte Säule mit Betonsockel aus dem Boden gehebelt wurde. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2500 Euro. Für Hinweise in diesem Zusammenhang wenden sie sich bitte unter Telefon 05382-919200 an das Polizeikommissariat Bad Gandersheim.(jun)

